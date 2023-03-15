مقري: غدا تنتهي عهدتي لرئاسة “حمس”  وأشكر الرئيس تبون 

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، بقصر المرادية، رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري بطلب من الأخير.

وقال مقري في تصريح اعلامي عقب اللقاء، إن لقاءاته مع الرئيس كانت مفيدة، معبرا عن شكره للرئيس على سعة صدره لوجهات النظر والرأي المختلف.

وأكد مقري، انه بهذا اللقاء اراد ترسيخ تقاليد حضارية، خصوصا ان غدا بإفتتاح مؤتمر الحركة ستنتهي عهدته في رئاسة الحركة، ولهذا السبب اراد لقاء الرئيس عبد المجيد تبون.

وشكر ذات المتحدث رئيس الجمهورية، على الاجواء الايجابية التي كانت بينه كحزب في المعارضة مع الرئيس الذي فتح صدره عبر كل هذه العهدة للحوار والنقاش حول قضايا البلد.

كما كان لديه صدر واسع لوجهات النظر الذي يمكن انه يوجد فيها نوع الاختلاف.

وختم مقري، أن هذه المرحلة ستبقى في ذاكرته، ومن الواجب والاصول ان يطلب لقاءه لشكر الرئيس على التجربة الرائعة التي قضاها معه واللقاءات المفيدة التي كانت بينهما.