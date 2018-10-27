مقري: “فرنسا حاولت جعل الجزائر دركيا.. لكن قيادة الجيش كانت بالمرصاد”

وجه عبد الرزاق مقري رئيس حزب “حمس”، التحية إلى المؤسسات العسكرية التي نجحت في احباط محاولة جر الجيش الجزائري إلى حرب الساحل.

وقال مقري، اليوم السبت، خلال القائه لكلمته في تجمع أمام مناضلي حزبه في قاعة سينما المغرب بتبسة: “تحية تقدير وإجلال الى المؤسسة العسكرية التي تبلي البلاء الحسن في حماية الجزائر والتصدي لكل الأخطار المحدقة”.

وأضاف: “القيادة العسكرية رشيدة، وأحبطت محاولة جر الجيش الجزائري إلى مستنقع الساحل من طرف فرنسا”.

وتابع قائلا: “فرنسا حاولت جعل الجزائر دركيا، يدافع على مصالحها في الساحل وليبيا لكن قيادة الجيش كانت بالمرصاد”.