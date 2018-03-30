مقري …كتابة الأمازيغية باللاتينية مشروع استعماري

صرح رئيس حزب حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أنه مع ترقية اللغة الأمازيغية وتعليمها، لكن ليس مع تدريسها في اللغة اللاتينية،

وإعتبره مشروع إستعماري، موضحا أنّ التعليم اللغة الأمازيغية، يجب أن يكتب بحرف العربي لأن الحرف العربي سيحمل اللغة الأمازيغية ويشرفها.

واتهم من ذهبوا للعمل الأكاديمي والبحثي الذين يقرون بضرورة الذهاب للحرف اللاتيني أنهم كانوا يشتغلون في السر،

“ويعطلون مسيرة اللغة الأمازيغية باللسان العربي والتيفينا لايصالنا لهذه المرحلة، وأن تطور الأمازيغية يكون إلا باللاتينية واعتبره مبرر لاغي ولا أساس له من الصحة”.

عبدالعالي رحومة