مقري: “لازلنا متمسكون بإقتراح التأجيل”

أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، تمسك حزبه بمبادرة التوافق الوطني، والتي تجلت من خلال الإتصالات الحديثة التي قام بها الحزب لتحقيق بنود هذا الإقتراح.

وأوضح رئيس الحركة، على صفحته الرسمية، أنه عقب إجتماع مكتب التنفيذي للحركة أن تأجيل الإنتخابات مشروع سياسي إنبثق من مبادرة التوافق الوطني.

وذكّرت الحركة، بأن المضي في إقتراح التأجيل، لا يكون إلا إذا تحققت جملة من الشروط، ومن بينها أن يكون التأجيل محل قبول وتوافق في مؤسسات الدولة كلها، ومناقشته مع مختلف الأطياف السياسية ” السلطة، والمعارضة”.

أن يتحقق التوافق الوطني بخصوصه بين السلطة والمعارضة في إطار مجهود جاد للحوار تشرف عليه المؤسسات الرسمية، بما يحقق عقدا سياسيا مجتمعيا يمنحه الشرعية المطلوبة.

ويجعل التعديل الجزئي للدستور تأطيرا قانونيا مناسبا وذا مصداقية، وذلك وفق ما وقع في كثير من دول العالم.