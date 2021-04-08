مقري: لايوجد بلد سُمح فيه للتيار الإسلامي بالوصول للسلطة عن طريق الإنتخابات

كشف عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم أنه لا يوجد بلد سُمح فيه للتيار الإسلامي بالوصول للسلطة عن طريق الإنتخابات.

وخلال نزوله ضيفا على قناة النهار قال رئيس حمس أن أي حزب سياسي يسعى للسلطة عن طريق إنتخابات حرّة ونزيهة

وتابع مقري ان حمس حزب وطني ولا فرق بيننا وبين الاحزاب الاخرى ومشروعنا مشروع نوفمبري.

وقال مقري حسب نظري حزب إسلامي هو أن يكون أفراده مستقيمين وبعيدين عن الشبهات والفساد.

وتابع رئيس حركة مجتمع السلم ومن الاحسن أن يكون خطاب الأحزاب الإسلامية في التنمية اكثر من الجانب السياسي.