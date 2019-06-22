مقري: “لا بد من الذهاب لانتخابات رئاسية قبل نهاية السنة”

قال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، إن الجزائر مطالبة اليوم بإجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية السنة.

وأضاف مقري في كلمته خلال افتتاح الملتقى الوطني الـ16 للشيخ محفوظ نحناح، إنه لا بد على الجزائريين من مباشرة الحوار،

الذي سيشمل حسب الحركة 5 نقاط أساسية، هي الذهاب لانتخابات رئاسية قبل نهاية السنة، وإنشاء هيئة وطنية لتنظيم ومراقبة الإنتخابات.

الحوار بشأن الإصلاح الضرورية الواجب مباشرتها، والهيئة التي ستتكفل بصناعة الظروف الملائمة للتحضير للإنتخبات وصناعة المنافسة التنزيهة.

إلى جانب ذلك يضيف مقري، الحوار بشأن مصير الباءات وذلك على مستوى الأحزاب، فضلا عن الحوار حول ميثاق شرف،

لطمأنة الجزائريين، لأنه الجزائريين أصبح لا بد أن يطمئنوا بعضهم البعض بشأن الوضع الحالي، وذلك لأجل الذهاب إلى الإنتخابات

معتبرا بأن الفترة الإنتقالية هي مرحلة دقيقة وصعبة، غير أن المرحلة الحقيقية للإنتقال الديمقراطي هي بعد بداية الإنتخابات.