مقري : ماتشهده الجزائر بخصوص محاربة الفساد نتيجة تفاعل المؤسسة العسكرية مع مطالب الحراك

إعتبر عبد الرزاق مقري رئيس حركة حمس خلال ندوة صحفية عقدها ببسكرة ليلة الجمعة إلى السبت أن ماتشهده الجزائر بخصوص محاربة الفساد نتيجة تفاعل المؤسسة العسكرية مع مطالب الحراك .

ولولا ذلك ما كنا نصل إلى ما وصلنا اليه واضاف مقري أن التغيير يشمل ثلاثة اركان هي الحراك المؤسسة العسكرية وان تناغمت هذه المكونات سنصل للجزائر الجديدة.

وحول سؤال عن دور حمس في الحكومات السابقة كونها جزء من النظام السابق.

اكد مقري ان الحراك يعرف الفاسدين و مطالبة شخصيات مثل بن بيتور و زروال واحمد طالب الإبراهيمي.

إلا دليل على ان الشعب يفرق بين من تقلدوا مناصب في الدولة بين الفاسد و المصلح.

وبخصوص حبس لويزة حنون قال ان القضية تتعلق بفحوى اللقاء وليس اللقاء في حد ذاته وهو ما أوضحه القضاء.