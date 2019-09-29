مقري: “ماديت والو من الدولة.. ورموز الفساد والتزوير مازالو أحرار”

قال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، أن السلطه لها عده أوراق تلعبها للعمليه الإنتخابية وهي تريد مشهدية ديموقراطية فقط.

وأضاف خلال ندوة صحافية، أنه في حال الذهاب إلى الدور الثاني من الإنتخابات رأينا سيكون من رأي الشعب وسندرس المستجدات

وأشار مقري إلى أنه تم اختيار عدم المقاطعة، لأن أغلبية الشعب تريد رئيس حتى ولو ناقص شرعيه ونحن ننسجم لمطالب الشعب.

وأكد مقري إعتذاره للحاضنه الشعبيه لحمس بسبب عدم الترشح وتعمدنا عدم تقديم مرشح لأن شروط المنافسة غير موجودة.

وأشار مقري، إلى أن الحزب إتخذ هذا الموقف ليس خوفا من السلطة، بل الحزب يتحرك بضميره وما يراه مناسبا للوطن.

وأفاد ذات المتحدث، قائلا ” لا نخاف من السلطه لاننا ما سرقناش البلاد وما زوّرناش، هناك رموز السلطة معروفين بالفساد والتزوير وهم يصونوا ويجولوا”

وتابع يقول ” أنا عمري لا كنت في المسؤولية والسلطة ولم نستفد من الإمتياز السياسي.. ماديت والو من عند الدولة لا انا لا زوجتي لا اولادي ولا حتى أحد من أقاربي”.