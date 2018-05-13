مقري: ما هو جيد سنثمنه وما هو سيء نطرحه

أكد،عبد الرزاق مقري،الرئيس الجديد لحركة مجتمع السلم،أن القانون الأساسي،الذي ستسير فيه الحركة،لا يختلف كثيرا،عن سابقه وإنما ستطرأ عليه بعض التعديلات.

وقال مقري عقب إعلان فوزه بالانتخابات،إن “حمس” حركة مؤسسات وقانون وحركة شورى، مضيفا أنها ستحقق مصلحة الوطن .

وأضاف،رئيس الحركة، أن الجزائر مقبلة على انتخابات رئاسية،أين ستبحث الحركة،في امكانية تحقيق التوافق،لكل الجزائريين من أجل تحقيق الإنتقال السياسي والاقتصادي.

وأشار مقري، إلى أن مؤسسة الحركة هي التي تقرّر الترشح للرئاسيات من عدمه.

وأكد عبد الرزاق مقري، “أن الحركة ستثمن ما هو جيد ونضيف اليه، وما هو سيء نطرحه ونتعاون مع كل الجزائيين لحلّه”.