مقري مخاطبا الجزائريين: “لا تقبلوا الإضرار ببلدكم مهما بلغ غضبكم”

حذّر رئيس حركة مجتمع السلم عبدالرزاق مقري الجزائريون من الإنزلاقات خلال مسيراته السلمية، قائلا “مهما كان غضبك فحافظ على بلدك”.

وأضاف مقري في فيديو بثه على صفجته الرسمية على الفايسبوك، إن هناك أطرافا تستغل فرصة غضب الشعب لدفعه إلى التطرف

وذلك بهدف اكتساب شرعية مكافحة الإرهاب، ولهذا وجب على الشعب الجزائري أن يكفر بالعنف إلى الأبد، للمحافظ على البلد.

وأوضح مقري بأن “الإرهاب في الجزائرقُبِرإلى الأبد”، لأن الجزائريون قد تعذّبوا وعانوا من الإرهاب، وسيطر عليهم الحكام تحت هذا الغطاء.

وقال مفري بأنه على الشعب أن يضغط على النظام السياسي، بمسيرات سلمية فقط لأجل التحول إلى النظام الإقتصادي والديمقراطي.