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مقري: مستعدون للتنازل عن حظوظنا في الرئاسيات لأجل مصلحة البلاد

الوطني
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مقري: مستعدون للتنازل عن حظوظنا في الرئاسيات لأجل مصلحة البلاد مقري
بقلم موسى.ب

أكد عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، استعداد الحركة لكل الإحتمالات والسناريوهات الممكنة في الرئاسيات المقبلة.

وقال مقري، إن “حمس” مع خيار التوافق الوطني لمصلحة الجزائر، غير أنها جاهزة للمنافسة وتقديم مرشحها إن كانوا يريدون المنافسة.
وأضاف مقري، “دعوتنا للتوافق لا يعني أننا غير قادرين على المنافسة، بل نحن نتحداهم أن يضمنوا الديموقراطية لأجل المنافسة”.
وأوضح رئيس حركة مجتمع السلم، بأن حمس مستعدة للتنازل عن حظوظها في هذه المنافسة، لأجل مصلحة البلاد وليس لمصلحة الحركة.


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