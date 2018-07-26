مقري…مستمرون في النضال على نهج الشيخ محفوظ نحناح

قال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، إنّ الشيخ محفوظ نحناح مؤسس الحركة يعتبر قائدا فذا ورمزا من رموز الجزائر الوطنية.

وخلال إحتفال أقيم بمناسبة مرور 15 سنة على وفاته، تحدث مقري بإسهاب حول الشيخ نحناح واصفا إياه بالرجل الموجه والمعلم لأبناء الحركة.

قائلا، إن الشيخ محفوظ نحناح كان يوجه العمل داخل الحركة بالتشاور والنية الحسنة وهذا خدمة للبلاد والعباد.

وأضاف أنه كان يمكن الشباب بالطرق المباشرة وغير مباشرة لما فيه صلاحهم.

وفي السياق قال رئيس حركة مجتمع السلم، إن القيادة الحالية مستمرة في النضال على نهج مؤسسها الراحل، وهم إمتداد لأفكاره ومناهجه خدمة للجزائر.

متمنين العيش في الجزائر كبلد قائد يطبعه الأمن والإستقرار.

وحضر الذكرى وجوه سياسية وحزبية إضافة ممثل حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين “حماس” ومدعووين.