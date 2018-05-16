مقري: مشاركتنا في رئاسيات 2019 محل مناقشة في الحركة

كشف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، اليوم الأربعاء، أنّ حركة مجتمع السلم معنية بالإنتخابات الرئاسية 2019، مؤكّدا بأنّ الأمر هو محل مناقشة والمؤتمر يدرس هذا الملف.

وقال مقري خلال ندوة صحفية بمقر الحركة، أنّ الحكومة لمّا عرضت المشاركة اعترضنا لأنّ شروطها لم تستوف، مؤكّد بأنّ هذا ما ستفعله الحركة في الإنتخابات المقبلة.

مضيفا بأنّه من دعاة التوافق وليس من دعاة الكراسي، متابعا أنّه لا وجود للتوافق إلا إذا كانت هناك سلطة، و سيسخّر الوسطية لأجل هذا التوافق.

وقال رئيس حركة حمس، أنّه كانت هناك تحالفات بين سلطاني ومناصرة ونعمان لعور، وهذا ليس بعيب أو عمل غير أخلاقي.

مضيفا بأنّه، لم تكن هناك صفقة حول اقتراح سلطاني ومناصرة كوزيرين في الحكومة المقبلة في حال عدم ترشحهما.