مقري: من واجبنا إعطاء الرئيس تبون الفرصة الكاملة وهذا ما عليه تجنبه

قال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، اليوم الاثنين، إنّ تعاملهم مع الرئيس الجديد، سيكون مثلما كان مع رؤساء من قبله.

وأوضح، مقري، أن من واجبهم إعطاء الرئيس عبد المجيد تبون الفرصة الكاملة ليحقق النجاح.

وتمنى رئيس حركة “حمس”، لرئيس الجمهورية، “بكل صدق” أن ينجح في مهمته، معتبرا نجاحه في مهنته مصلحة للجزائر الجزائريين.

وأضاف مقري،”نقدر أن الرئيس سيواجه صعوبات كبيرة، من تحديات اقتصادية، مما سيؤدي إلى اضطرابات اجتماعية كبيرة تعرقل التسيير الحكومي”.

وارتفاع مستوى الاحتجاج وتنامي روح المطالب لكل الوسائل، واحتقان شديد في ولايات الوطن.

ودعا مقري الرئيس إلى قراءة الساحة السياسية قراءة صحيحة،وتجنب المهالك التي وقع فيها غيره ويحذر الفاسدين والعملاء والفاشلين.