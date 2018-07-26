مقري: “نؤيد تصريح قايد صالح ولا نشعر أننا معنيون بالرد “

أيد رئيس حركة حمس عبد الرزاق مقري تصريح الفريق القايد صالح بخصوص الذين يُدخلون الجيش في المناكفات السياسية والحزبية.

وقال مقري في منشور له علىصفحته الرسمية في الفايسبوك ان الحركة تؤيد هذا التصريح وهذا التوجه وتسانده.

وتعتبره توجها حضاريا يحقق المصلحة الوطنية، وتأمل أن يكون قطيعة نهائية عملية مع ممارسات مراحل سابقة.

كان التدخل فيها واضحا ومعلوما يعرف الجميع تفاصيله، وصرّح به علانية بعض قادة أحزاب الموالاة بأشكال لا أوضح منها .

وقال أن الحركة لا تشعر بتاتا بأنها معنية بهذا الرد لأنها لم تدع لتدخل الجيش بل تحدثت في سياق عرض المبادرة.

وردا على سؤال وجه رئيس الحركة يتعلق بدور قيادة الأركان في هذه المبادرة.

حيث كان الجواب: أن دور المؤسسة العسكرية في التوافق الوطني هو المساهمة في ضمان حماية التوافق إذا حصل بين الجزائريين.

وهو التوجه الذي ضمّنته الحركة نصا وروحا في العديد من المبادرات السياسية السابقة كلما شعرت بضرورة اجتماع وتوافق الجزائريين منذ نشأتها.

وأدان الفريق بحق إدخال الجيش في المناكفات الحزبية والسياسية، والحركة لم تدخل في مناكفة مع أي حزب بخصوص دور الجيش.

بل بعض المتفاعلين الحزبيين والسياسيين مع تصريح رئيس الحركة المسجل هم الذين دخلوا في المناكفة الحزبية حول قضية دور الجيش.

إدانة الفريق الذين نصّبوا أنفسهم ناطقا رسميا باسم الجيش هو رد على الذين نصبوا أنفسهم بتلقاء أنفسهم ناطقين باسم الجيش.

ردا على دعوة مقري لمساهمة المؤسسة العسكرية في نجاح التوافق الوطني يقول البيان .

ولا يوجد أي تصريح من أي مسؤول في الحركة يفهم بأنه وضع نفسه ناطقا رسميا باسم الجيش.

وقال البيان ان الحركة تأمل بعد هذا التصريح أن تتوقف المزايدات باسم المؤسسة العسكرية.

وأن لا يُقحم الجيش فعلا في خطاب المناكفات السياسية بين الأحزاب والشخصيات.

وأن لا يضع أحد في الساحة السياسية والإعلامية نفسه ناطقا باسمه.

تعتبر حركة مجتمع السلم أن الجيش الوطني الشعبي هو جيش كل الجزائريين .

وأن قوته ومنعته هي قوة ومنعة الجزائر وأن دعمه والالتفاف حوله في مهامه الدستورية هو واجب كل الجزائريين.