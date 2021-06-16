مقري: نبرئ رئيس الجمهورية من التجاوزات الخطيرة التي وقعت في التشريعيات

كشف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، اليوم الأربعاء، عن وقوع بعض التجاوزات خلال تشريعيات 12 جوان. كما برأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مما وقع.

وقال عبد الرزاق مقري خلال الندوة الصحفية “نحن نبرئ رئيس الجمهورية مما وقع من تجاوزات خطيرة أثرت في النتائج. ونحن لا نتهم رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بذلك. هو لا يستطيع أن يعرف ماذا يحدث بالولايات. وقد أخبرته بذلك في لقائي معه”.

وأضاف مقري “نحن واثقون من تعهدات رئيس الجمهورية، وربما لولا الرئيس تبون لكانت الكارثة أكبر بكثير. ولكن على الأستاذ شرفي ومن معه أن يجيبوا على ملاحظاتنا”.