مقري: “نجاح الحراك في رمضان إنجاز كبير لمواصلة مسيرة الحرية والسيادة”

اعتبر عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، نجاح الحراك في رمضان إنجاز كبير، ودليل قطعي على مواصلة مسيرة الحرية

وذلك إلى غاية سقوط الباءات وتحقق الإنتقال الديمقراطي، الذي يُجسّد الإرادة الشعبية، داعيا إلى عدم تضييع الوقت واستغلال الفرصة.

وقال مقري في تغريدة له على تويتر، علينا أن نجعل هذا الشهر هو بداية الجزائر الجديدة، كما وصفها الجزائريون بهتافاتهم.

وأضاف مقري “هلا جعلنا، جميعا، هذا الشهر فرصة نراجع فيه أنفسنا لنقف على مساحة مشتركة واحدة، هي المصلحة العامة،

هي مصلحة الوطن، وأن يكون الحق والصواب هو الحادي وهو الهادي، وأن ندرك جميعا بأن المصالح الشخصية للملايين من الجزائريين

هي في الحرص على المصلحة العامة، التي تجسّدها الإرادة الجماعية المعبر عنها بكل حرية وشفافية وسيادة”.