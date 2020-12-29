مقري: “نقول للسيد رئيس الجمهورية أهلا وسهلا بك”

تمنى رئيس حركة مجتمع السلم حمس عبد الرزاق مقري عودة ميمونة لرئس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى أرض الوطن.

ونشر مقري تغريد عبر التويتر رحب فيها بعودة الرئيس تبون إلى الجزائر بعد قترة علاج قضاها بألمانيا.

وكتب مقري “عودة ميمونة ومتعك الله بالصحة والعافية” كما دعا بأن يعين الله الرئيس تبون في مهامه.

وجاء في مضمون التغريدة مايلي:

“نقول للسيد رئيس الجمهورية أهلا وسهلا بك، وعودة ميمونة ومتعك الله بالصحة والعافية، وأعانك في مهامك بما يخدم البلاد والعباد”.

وللإشار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عاد إلى أرض الوطن مساء اليوم الثلاثاء بعد فترة علاج بألمانيا.