مقري: “هكذا حرض كونيناف قيادة الحركة للإنقلاب علي بعد ترشحي للرئاسيات”

قال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، إن “كونيناف” دعم محاولة انقلاب عليّ داخل الحركة بعدما أعلنت التنرشح للرئاسيات.

وأضاف مقري الذي قال بأنه يكشف عن هذه الحقيقة لأول مرة، إن “كونيناف” حاول تنظيم انقلاب داخل الحركة، بعدما أعلنت

الحركة ترشيح رئيسها مقري لرئاسيات 18 أفريل 2019، حيث أن الأمر حسبه لم يعجب جماعة بوتفليقة، واعتبروا ذلك منافسة لهم.

وأكد مقري بأن هذا الرجل اتصل ببعض قيادة الحركة يحثهم بالإنقلاب عليّ،حيث تم الأمر من قبل أحد مديري رجل الأعمال.

وقال مقري الذي حل ضيفا على تلفزيون “نوميديا نيوز” أمس، إن هذا الفعل جاء كردة فعل على ترشحي، وهذا دليل

على أن مشاركة حركة مجتمع السلم في الرئاسيات، هزّ عرش الرئاسة وهزّ أيضا كيان الدولة العميقة.

وأضاف مقري، “بعد نهاية عهد بوتفليقة الجميع حاول وراثة هذا العهد، بداية من حاشية الرئيس، وصولا إلى الدولة العميقة”.