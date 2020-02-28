دعا رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، اليوم الجمعة، من ولاية قسنطينة، لنبذ مختلف الصراعات والتركيز على تنمية البلاد.

وصرّح مقري، عند إشرافه على إفتتاح ملتقى جهوي لهياكل حزبه بمنطقة شرق البلاد بدار الثقافة مالك حداد، قائلًا: “من الضروري تجنب الصراعات الهامشية والإيديولوجية والتركيز على مسألتي الحريات والتنمية من أجل السماح بتشييد جزائر قوية ومزدهرة”.

وواصل المسؤول السياسي، موضحًا: “الصراعات ذات الصلة بالهوية شكلت موضوع نقاش خاطئ تبنته أطراف خفية لتقسيم الجزائر”، مشيرًا إلى أنّ “الجزائريين مدعوون أكثر من أي وقت مضى للسير في صفوف موحدة من أجل إحباط المؤامرات التي تحاك في الظل من طرف أعداء يريدون إضعاف التماسك الداخلي بأي ثمن”.

و بعد أن سلط الضوء على مكاسب الحراك لاسيما مكافحة الفساد وحماية البلاد من جميع أشكال التدخل الأجنبي أفاد مقري بأنّ “حمس” تدعم الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية وتأمل أن يتم تنفيذها بشكل جيد.

كما رافع المتحدث من أجل حماية الحراك من التيارات المتطرفة وأعداء البلاد، مشيدًا بجهود الجيش الوطني الشعبي في حماية البلاد.