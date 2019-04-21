مقري يستنكر الهجوم الذي تعرض له ابو جرة سلطاني في باريس

استنكر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، ما تعرض له زميله في الحزب الشيخ أبو جرة سلطاني في باريس.

وقال مقري في صفجته الرسمية على فايسبوك:إن ما حدث لأبو جرة سلطاني من اعتداء لفظي وجسدي وملاحقة من قبل أفراد ينتمون للحركة الانفصالية الحاقدة في بلد أجنبي هو تصرف وضيع وعمل جبان لا يشرف ولا يمثل الجالية الجزائرية في فرنسا.

مهما تكن الاختلافات في التوجهات والآراء والمواقف لا يجب قمع الناس ومنعهم من حقهم في السير في الطرقات والمشاركة في الأنشطة العامة، لا سيما في بلد أجنبي.

ولو حدث مثل هذا الموقف المتطرف الذي تجاوز الخلاف اللفظي إلى الضرب لكان موقفنا نفسه ولو كان ضد شخص يخالفنا خلافا جذريا في الرأي والموقف.