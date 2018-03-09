مقري يشرح ما جرى في مطار هواري بومدين

شرح عبد الرزاق مقري رئيس حركة حمس ما جرى له مساء اليوم بمطار هواري بومدين.

وقال أن الحادثة جرت له و7 ركاب اخرين من رحلة الجوية الجزائرية نحو قسنطينة.

وأنه وصل إلى قاعة الركوب بالمطار الداخلي في الوقت القانوني، فاخبره الموظف بأن اجراءات السفر لم تنطلق بعد.

واردف أنه حين رجع للتأكد، حيث لم يتم إعلان، قيل له بأن الطائرة أقلعت، وهي لم تقلع بعد والحافلة لم تغادر مكانها بعد.

في نفس الفترة جاء رئيس الرحلة بمجموعة من الركاب كانوا عالقين في الطابور الطويل للتفتيش الأمني ومعهم نائب عن الافلان.

وحين وصلوا، قبل نهاية الوقت القانوني سعى رئيس الرحلة لتمكين الجميع من ركوب الحافلة التي كانت لا تزال أمام الباب.

وقال أنه لم يكن لا هولا نائب جبهة التحرير مقصودين في هذا الحادث.

لأن رئيس الرحلة انتبه إلى وجودنا بعد انطلاق الحافلة الى المدرج، وقال انه حاول فعلا حل المشكل ولم يستطع.