مقري يطالب السلطات بالتعامل السريع والجدي مع فيروس كورونا

الوطني
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مقري يطالب السلطات بالتعامل السريع والجدي مع فيروس كورونا
بقلم مصطفى.ق

طالب عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم”حمس” من السلطات الجزائرية سياسات أكثر سرعة وفاعلية للوقاية من انتشار مرض كورونا.

وقال مقري في تغردية لعى على تويتر ان  الفاعلية مطلوبة الآن، وعدم المنع المؤقت للرحلات بكل أنواعها من وإلى الدول الأوربية وباقي الدول الموبوءة غير مفهوم، ويبدو أن المطارات هي أكثر المواقع الناقلة للوباء.


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