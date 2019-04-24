مقري يعزي عائلة المرحوم عباسي مدني

عز رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، اليوم الأربعاء، عائلة وذوي المرحوم عباسي مدني مؤسس الجبهة الاسلامية للإنقاذ المُنحلة.

وقد نشر مقري على صفحته الرسمية فايس بوك “على إثر وفاة المجاهد والداعية والسياسي الشيخ عباسي مدني أتقدم باسمي وباسم

جميع مناضلي حركة مجتمع السلم بالتعازي الخالصة لأهله وأولاده وذويه وأقاربه وإخوانه ورفقائه في الثورة التحريرية وساحات العمل الدعوي والسياسي”.

وأضاف “أسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يرزق جميع أهله وذويه الصبر والسلوان”.