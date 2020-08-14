مقري يعزي في وفاة قيادي الإخوان بمصر “عصام العريان”

قدم رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، تعازيه في وفاة نائب رئيس حزب العدالة والحرية والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين، د. عصام العريان.

وكتب مقري، في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، “بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدره تلقت حركة مجتمع السلم نبأ وفاة رجل الفكر والسياسة والدعوة عضو البرلمان العربي السابق ونائب رئيس حزب العدالة والحرية والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين د. عصام العريان الذي ارتقى شهيدا في محبسه داخل سجون الظلم والاستبداد والطغيان، صابرا محتسبا ثابتا على مبادئ دينه ودعوته وفيا لأمته ووطنه، مدافعا عن قيم الحرية والعدل، نسأل الله أن يتقبله في الصديقين والشهداء والصالحين وأن يجعله في جوار النبيئين”.

وأضاف مقري “أمام هذا المصاب الجلل تتقدم الحركة إلى أسرة الفقيد وعائلته وقيادة حزب العدالة والحرية وإلى كل محبيه عبر العالم بخالص عبارات التعازي والمواساة، سائلين المولى عز وجل أن يلهم الجميع الصبر والسلوان وأن يجعل مقامه في الفردوس الأعلى”.