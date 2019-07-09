مقري يُثمن “الأرضية الشاملة” للمنتدى الوطني للحوار

ثمّنت حركة مجتمع السلم، الأرضية الشاملة المنبثقة عن منتدى الحوار، خاصة ما تعلق بالحضور المميز والمتنوع، ومن حيث قدرة الأحزاب والشخصيات ومنظمات المجتمع المدني على التحاور والتشاور والتوافق كسلوك حضاري ضروري للخروج من الأزمات.

وجاء في بيان للحزب انبثق عن اجتماع المكتب التنفيذي في لقائه الاسبوعي العادي،: “تمثل أرضية عين البنيان التي صادقت عليها لجنة الرؤية ووافقت عليها الجلسة العامة خريطة طريق جماعية عملية وواقعية للخروج من الأزمة وهي تلقي مسؤولية كبيرة على السلطة الفعلية للتعامل معها إيجابيا حتى لا يحدث لها ما حدث لأرضية مزفران.

اعتبرت “حمس ” يوم 9 جويلية تحديا كبيرا يلقي مسؤولية كبيرة على الجميع، باعتباره تاريخ الخروج الفعلي من الإطار الدستوري الذي نصت عليه المادة 102،

مما يتطلب تظافر الجهود للعودة للمسار الانتخابي الشفاف والنزيه ضمن الآجال المعقولة على أساس الشعبية برحيل رموز النظام السياسي.

كما أعلنت الحركة، عن عقد ندوة صحفية بهذه المناسبة، مخصصة لشرح مواقف وآراء الحركة بخصوص التطورات السياسية.