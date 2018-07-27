مقري: “ﭭـايد لم يقصدنا.. ما في كرشنا التبن ما نخافوا من النار”

أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، مرة أخرى، أنّ الفريق قايد صالح لم يقصد الحركة بالتصريح الذي أدلى به أمس الخميس.

خلال إفتتاحه الدورة العادية الأولى لمجلس الشورى الوطني لحركة حمس، قال مقري: “ڨايد أشار في كلامه إلى الأشخاص الذين يجرون وراء مصالحهم”.

وأضاف: “أؤكد لكم ما عندي مؤسسات ما نجري وراء صفقات، هز الذراع يبان الطابڨ، قايد لم يقصدنا بكلامه، فنحن لا نجري وراء مصالحنا الشخصية”.

وتابع: “ليس نحن من قاموا بجرنا إلى المحاكم وليس نحن من لنا امتيازات، الحركة شريفة، ما في كرشنا التبن ما نخافوا من النار”.