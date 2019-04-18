مقر الأفافاس يتعرض لهجوم من قبل بلطجية.. وحياة تياتي تتهم العسكري وراء ذلك

تعرض مساء اليوم مقر حزب جبهة القوى الإشتراكية للهجوم من طرف بلطجية ملثمين باستعمال الأسلحة البيضاء.

وإتهمت حياة تياتي عضو الهيئة الرئاسية ونائب سابق غلق مقرالافافاس من قبل بلطجية وتهجم على المناضلين داخل الحزب علي العسكري.

وأضافت أنها سبب هجوم البلطجية هو عندما طلبت من علي العسكري الحصيلة المالية للحزب أثناء عهدته.

كما واصلت تياتي إتهامها لعلي العسكري على أنه هو من ارسل البلطجية لحرق الملفات المتعلقة بالوضعية المالية للافافاس.

هذا وقد تعرض مقر الافافاس بالمرادية إلى هجوم من طرف ملثمين حاملين أسلحة بيضاء وعصي حديدية وحجارة .

حيث قاموا بغلق مقر الحزب على المناضلين وضربهم بالحجارة كما حاولوا الهجوم عليهم داخل الحزب لولا تدخل قوات الامن .