مقر ولاية عين تموشنت يتحول لقبلة للمحتجين الرافعين لمختلف الانشغالات

أضحى مقر ولاية عين تموشنت، خلال الأونة الاخيرة قبلة للمحتجين، حيث يتجمعون أمام مدخل المقر من أجل المطالبة بمختلف إنشغالاتهم.

حيث تتجدد الإحتجاجات يوميا من طرف المحتجين على غرار أولئك المطالبين بالسكن أوالمقصيين من قائمة السكنات.

كما لم يجد أصحاب سيارات الأجرة سوى مقر ولاية عين تموشنت، للتعبير عن غضبهم وإنزعاجهم من التأخر في الإفراج عن التسعيرة الجديدة لسيارات الطاكسي، وفضلوا ركن سياراتهم بمحاداة مقر الولاية.

بينما قام أنصار شباب تموشنت بالتجمع أمام الولاية من أجل لفت إنتباه السلطات الولائية داعين إياها للإهتمام بالفريق الاول بعين تموشنت.

والذي يعاني التهميش رغم تصدره ترتيب بطولة ما بين الرابطات.

وبهدا تتزايد الإحتجاجات يوميا عين تموشنت أمام مقر ولايتها، بمقابل تعزيزات أمنية مشددة للتصدي لأي انزلاقات قد تحدث.

في حين طالب المختصون المسؤول الاول عن ولاية عين تموشنت بضرورة مراجعة الحسابات وفتح أبواب الحوار وإيجاد حلول للمشاكل العالقة في عديد القطاعات الحساسة .