مقر “vfs global” معرض للغلق بسبب رخصة المطابقة!!

رفضت مصالح ولاية الجزائر منح رخصة المطابقة لبناية المقر الخاص بالمتعامل “vfs global” المعتمد من طرف السفارة الفرنسية بالجزائر لإيداع طلبات التأشيرة بالعاصمة.

وحسب ما كشفه موقع ” ALG24″، فإن المتعامل الجديد لاستقبال طلبات التأشيرة لفرنسا بالعاصمة، قد قام بتشييد البناية الخاصة به على أرض تم كراؤها بالمنطقة الصناعية بواد السمار.

وهي البناية التي تم إيداع طلب الحصول على رخصة المطابقة الخاص بها لدى مصالح ولاية الجزائر، والتي تم رفضها حسب ذات الموقع.

مؤكدا أن هذه البناية أو المقر الخاص بالمتعامل قد يتعرض للغلق في حال لم يتم تسوية وضعيته.

وهو الأمر الذي قد يضع السفارة الفرنسية في ورطة، في ظل آلاف طلبات التأشيرة والمواعيد التي تم حجزها من طرف المواطنين والراغبين في الحصول على التأشيرة يوميا.