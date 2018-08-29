مقصية “رونالدو” أفضل هدف في دوري الأبطال !

أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم أن هدف “كريستيانو رونالدو” في مرمى “جوفنتوس” هو أفضل هدف لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وكان “الدون” قد تألق في مباراة الذهاب للدور الربع نهائي الموسم الماضي عندما سجل ثنائية في مرمى “بوفون” لكن الهدف الثاني كان الأجمل.

أين بقي “بوفون” واقفا وهو يشاهد مقصية “الدون” وهي تغزو شباكه وسط تصفيقات جماهير جوفنتوس.

وهنأ ريال مدريد نجمه السابق بهذه الجائزة وهو الذي يلعب حاليا لـ “جوفنتوس” وحتى هذا الأخير قام بتهنئته عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

يذكر أن “كريستيانو” اختير كأفضل لاعب في البطولة،أفضل هدّاف وصاحب أفضل هدف كما أنه فاز باللقب.