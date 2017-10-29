“مقصية” سوداني تصنع الحدث في كرواتيا

الرياضة
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“مقصية” سوداني تصنع الحدث في كرواتيا
بقلم أمير بهلول

تمكن هلال سوداني من قيادة فريقه “دينامو زغرب” لتحقيق الفوز ضد حامل لقب الموسم الماضي “رييكا” بعد تسجيله هدفين رائعين.

سوداني كان حاسما بستجيله للهدف الثاني والثالث لفريقه في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-1.

وكان الجزائري قد صنع الحدث بعد “المقصية” الرائعة التي سجلها، فقد تم تداولها عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

كما أن سوداني يعتبر أحد ركائز نادي دينامو زغرب وجماهير الفريق دائما ما تتغنى به.

يذكر أن “دينامو زغرب” يتصدر الترتيب العام للبطولة الكرواتي برصيد 34 نقطة بعد مرور 14 جولة وبفارق 9 نقاط عن “رييكا”.

سوداني

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التعليقات (1)

  • عبدو

    تشبه للبطولة الوطنية وين راهو الجمهور

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