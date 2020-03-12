مقصيون من السكن يواصلون غلق مقر بلدية عين الناڤة في بسكرة

واصل، أمس الأربعاء، مقصيون من السكن الإجتماعي ببلدية عين الناقة، ولاية بسكرة، إحتجاجهم بغلق مقر البلدية، تنديدًا بما وصفوه إقصاءهم من قائمة المستفيدين.

وأبدى المحتجون تذمرهم الشديد، بعد اطلاعهم على القائمة التي ضمت 44 مستفيدًا، مما دفعهم إلى غلق مبنى البلدية، مانعين الدخول والخروج، ومطالبين الجهات المعنية بإعادة النظر في القائمة المعلنة.

وأشار المعنيون على أحقيتهم في الإستفادة من غيرهم، بدعوى حاجتهم الشديدة للسكن، بالنظر إلى وضعيتهم الإجتماعية التي وصفوها بالمزرية داخل منازل هشة وأخرى ضيقة، تضم عدة عائلات.

كما أكد المحتجون على تلقيهم وعودًا سابقة بتجسيد مطلبهم، لكنهم تفاجأوا بعدم الإستفادة، الأمر الذي أثار غضبهم ودفعهم إلى الإعتراض على القائمة التي إعتبروها مجحفة في حقهم بعد سنوات من الإنتظار، وخلال وقفتهم الاحتجاجية طالبوا السلطات الولائية بالتدخل وفتح تحقيق في قائمة المستفيدين.

من جهتها، دعت السلطات المحلية المقصيين إلى إتباع الطرق القانونية، وتقديم الطعون في الآجال المحددة قصد دراستها والفصل فيها.