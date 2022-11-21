مقطع فيديو ليوتيوبر فرنسي حول الجزائر يثير ضجة كبيرة

مع ما يقرب 100 ألف مشاهدة في غضون ساعات قليلة. يواصل اليوتيوبر الفرنسي BEN N’CO تقديم الجزائر عبر مقاطع فيديو يتير اهتمام كل من الجزائريين والأجانب الذين يتابعونه على الشبكات الاجتماعية.

بالنسبة لهذا الفيديو الجديد الذي قام بنشره يوم السبت 19 نوفمبر على قناته على اليوتيوب. من ولاية بجاية. فقد أحدث ضجة واسعة بعد ان أعلن أنه سيقوم بتجربة ماكدونالدز في الجزائر.

وذهب BEN N’COإلى Cap Aokas المشهورة بكهوفها التاريخية. لكن لسوء الحظ، وجده مغلقا. فقرر الصعود إلى المرتفعات للاستمتاع بالمنظر البانورامي للبحر والجبال.

بالعودة إلى بجاية، وجدنا اليوتيوبر الفرنسي جالسًا في مطعم على واجهة Brise de Mer. بصحبة شخص يُدعى هشام، أحد المشتركين الذي اصطحبه وأراد دعوته لتناول الغداء.

كما قال اليوتيوبر الفرنسي “إنه يزعجني كثيرًا لدرجة أنني أحيانًا أرفض الدعوات. على الرغم من أنني أعلم أنها في ثقافتكم … على أي حال، أنا متمع للغاية. اعتدت على كرم الجزائريين الذين لم يسمحوا له بدفع الفاتورة لأنه يعتبر ضيفًا في كل مكان.

بعد الاستمتاع بطبق سمك، توجه BEN إلى Pic des Singes، أحد الأماكن المفضلة لديه التي زارها بالفعل في رحلته الأولى. مكان استثنائي حيث تعيش القردة في بيئتها الطبيعية، وحيث المنظر يخطف الأنفاس.

ماكدونالدز صنع في الجزائر

في أمسيته الأخيرة في الجزائر. قرر الشاب الفرنسي تناول وجبة سريعة جزائرية. عند Mac Kouba “هنا في الجزائر. لا يوجد ماكدونالدز، مما يعني أنه يوجد الكثير من مطاعم الوجبات السريعة الصغيرة التي تسمى أجهزة Mac، يشرح المتحدث”.

وقدم اليوتيربر شطائره المحلية الصنع حيث قال “في خبز محلي الصنع. خبز بريوش مع شريحة لحم جيدة وتكلفته 300 دينار. ماكدو الجزائرية”.

وعلق على طعم الشطيرة قائلا “خبز طري وبطاطا مقلية محلية الصنع بسيط، كلاسيكي، ولذيذّ”.