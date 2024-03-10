مقطع فيديو ينفي شائعات انتحار داني ألفيس في السجن

نفى شقيق داني ألفيس، الشائعات التي راجت مؤخرا، حول انتحار النجم السابق لنادي برشلونة الاسباني، في السجن.

ونشر شقيق داني ألفيس، مقطع فيديو، عبر “انستغرام” قال فيه: “هذه الشائعات عارية من الصحة، وهناك أشخاص يتمنون موت داني ألفيس”.

وجاء هدا الرد من شقيق داني ألفيس، بعد تداول الصحافة البرازيلية، أخبار عن انتحار النجم البرازيلي في السجن الذي يقبع فيه باسبانيا.

يذكر أن المحكمة الاسبانية حكمت على داني ألفيس، بعقوبة السجن أربعة سنوات ونصف، بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة في ملهى ليلي ببرشلونة.