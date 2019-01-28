مقهى للنساء فقط في مدينة فرجيوة بميلة

إهتدت إمرأتان بمدينة فرجيوة ولاية ميلة إلى فكرة هي الأولى من نوعها بالولاية، حين قررتا إفتتاح مقهى خاص بالنساء فقط.

ولن يقتصر المقهى حسب صاحبتا الفكرة، على تقديم المشروبات والمأكولات فقط، وإنما سيكون على شكل فضاء ثقافي.

يمكن من خلاله الحصول على كتب شعرية، وموسيقى وكذا حرف يديوية وغيرها للإطلاع عليها، فضلا عن منع الإختلاط.

وسيُنشئ المقهى الكاتبتين عزة بوقاعدة وعزيزة مكرود، اللتين أكدتا بأنهما ستحرصان على أن يكون محلهما مقهى أدبي بامتياز.

وقد خلق ذلك تضاربا ومد وجزر بين الرجال والنساء في التعليقات، التي رافقت هذا الإعلان على مواقع التواصل الإجتماعي.

فاعترت النساء الفكرة فريدة وجيدة لمنع الإختلاط وتمكين النساء من اللقاء في فضاء محتشم، في حين اعتبرها الرجال من التفسخ.