مقهى 5 جويلية، مطعم تيكجدة وبقلاوة العاصمة.. عبق الجزائر يضخ بكندا

بثت قناة Magazine télé الكندية ربورتاجا حول يوميات الجالية الجزائرية القاطنة بمونتريال، وبالضبط منطقة المغرب الصغير.

وعلى الرغم من تمتع الحي بأجواء أمريكا الشمالية، إلا أن العديد من المحلات والمطاعم التي استلهمت أسماؤها من الثقافة الجزائرية.

حيث حول المهاجرون المنطقة إلى حي جزائري بامتياز، تطبعه محلات تحمل عبر اسمائها عبق الحنين الى الوطن الأم.

ومن بينها مقهى “5 جويلية”، محل بقلاوة “Table Fleurie d’Algérie” أو مطعم “Tikjda”.

وتنتشر الشوارع المحيطة بسوق جان تالون بالعديد من المتاجر الملونة الغنية بالمنتجات المغاربية النموذجية.

وغالبًا ما يعرض مقهى “5 جويلية” بفخر ألوان اتحاد العاصمة، حيث يستقبل الشارع الجماهير المشجعة للفريق الوطني لكرة القدم.

وارتفع عدد الجزائريين المقيمين في كيبيك منذ الثمانينيات، وخاصة في مونتريال، إذ وتعتبر هذه المدينة العالمية جذابة لانفتاحها وإمكاناتها الاقتصادية.

وبدأت الشركات التي تبيع منتجات مغاربية في توطين السكان من شمال إفريقيا، فيما يمثل الجزء الأكبر منها جزائريون.

لكن في المغرب الصغير، لا توجد مسألة أن تعيش جنسيتك بمفردك، فجميع المهاجرين من المنطقة المغاربية يعيشون وينظمون الأحداث معًا.

ويكمن هذا لإعادة خلق ثقافة يتشاركونها، وبالتالي، فإن المطاعم التونسية والمغربية والجزائرية جيران.