مكاتب الصرف.. هذا موعد تنفيذ النظام الجديد لـ”بنك الجزائر”

أكد وزير المالية لعزيز فايد، أن هناك نظام على مستوى بنك الجزائر بخصوص مكاتب الصرف.

وكشف، وزير المالية في تصريح للصحافة، عن الشروع في تنفيذ هذا النظام “خلال الأسابيع المقبلة”.

المصادقة على نص تنظيمي يسير المكاتب

وكان قد صادق المجلس النقدي والبنكي مؤخرا على مشروع نظام يتعلق بشروط الترخيص وإنشاء واعتماد وعمل مكاتب الصرف.

وحسب بيان بنك الجزائر هذا المشروع يهدف إلى توفير الظروف الملائمة. التي من شأنها تعزيز إنشاء شبكة وطنية واسعة من هذه المكاتب.

كما أضاف البيان أن “المجلس النقدي والبنكي قد صادق خلال دورته العادية. التي جرت يوم 21 سبتمبر 2023، برئاسة صلاح الدين طالب، محافظ بنك الجزائر، على مشروع نظام. يتعلق بشروط الترخيص وإنشاء واعتماد وعمل المكاتب”.

ويندرج هذا النص تندرج في إطار مسعى تدريجي يهدف في مرحلة أولى إلى توفير الظروف المناسبة. التي من شأنها تعزيز انشاء شبكة وطنية واسعة من المكاتب. من أجل تسهيل عمليات الصرف لفائدة لجمهور الواسع.

كما تشمل نشاطات المجلس عديد العمليات، منها الخاصة بالحق أو منحة الصرف لفائدة المقيمين. من أجل الأسفار السياحية أو المهنية بالخارج، وتكاليف اجراء الدراسات والتربصات الخ”.

ووفقا لذات البيان ان هذه المرحلة الجوهرية لإنشاء “شبكة منظمة ومضبوطة” لمؤسسات توفر خدمات الصرف المؤمن، ستتبع بمراجعة للقواعد المنظمة للعمليات هذه. تماشيا مع التطور الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا”.