«مكاتب بريدية متنقلة قبل نهاية 2018..!»

قال إن مؤسسة بريد الجزائر قامت بترسيم 5511 عامل مؤقت.. المدير العام لبريد الجزائر:

«فتح أزيد من 300 مكتب بريد جديد قبل نهاية 2018»

قرّرت المديرية العامة لمؤسسة بريد الجزائر فتح 311 مكتب بريد وتعزيزها بمكاتب متنقلة من خلال الاتفاقية المبرمة مع المؤسسة الوطنية للصناعات الميكانيكية بالرويبة، تشمل المناطق التي تشهد نقائص واختلالات في الشبكة البريدية في شمال الوطن وجنوبه، وفي المناطق الريفية والمعزولة، وذلك قبل نهاية السنة الجارية.

وكشف المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر، عبد الكريم دحماني، أمس، خلال نزوله ضيفا على برنامج «ضيف الصباح» على أمواج الإذاعة الجزائرية، أن مؤسسة بريد الجزائر اعتمدت استراتيجية طموحة تمتد من 2018 إلى 2020، هدفها تحسين الخدمات لفائدة الزبائن وعصرنة الشبكة البريدية، كما ترمي إلى تخفيف الضغط الذي تشتكي منه عديد المكاتب البريدية، مؤخرا.

لاسيما في المناطق الحضرية الجديدة، حيث تقرر فتح 311 مكتب بريد وتعزيزها بمكاتب متنقلة في المناطق المعزولة، وتلك التي تشهد اختلالا كبيرا في الشبكة البريدية، وذلك قبل نهاية السنة الجارية.

وأضاف أنه تم وضع مخطط لتكثيف عدد المكاتب عبر الجزائر العاصمة، حيث تم الاتفاق مع ولاية الجزائر على إنجاز 80 مشروعا في هذا الإطار، دخلت 16 منها حيز التنفيذ، وسيتم فتح 5 مكاتب بريدية جديدة شهر نوفمبر المقبل.

إلى جانب الانطلاق في ربط كافة الشبكة البريدية المتكونة من 3800 مكتب بريدي عبر الوطن بشبكة اتصالات الجزائر، التي تعمل بالألياف البصرية، بعد أن كانت مربوطة بشبكة الهاتف النقال، وذلك قبل نهاية السنة الجارية، ويسمح الإجراء الذي مسّ إلى غاية اليوم 1600 مكتب بريدي، أن يرفع من سرعة التدفق في المكاتب البريدية إلى 2 ميغابايت، وبالتالي تحسين أداء الشبكة وسرعة العمليات المالية.

من جهة أخرى، أعلن دحماني عن مخطط سنوي تقديري للتوظيف اعتمده مجلس الإدارة لسد العجز وتحسين الخدمة العمومية وتدارك النقص الذي خلفه استفادة 6 آلاف موظف من التقاعد خلال السنتين الماضيتين.

حيث فتحت الشركة خلال السنة الحالية 2811 منصب شغل، وخصص نصف العدد لتدعيم شبكة التوزيع بسعاة بريد وعمال التوزيع.

كما تمت تسوية وضعية 5511 عامل في إطار الإدماج المهني وترسيم 927 عامل، أول أمس، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبريد.

وفي حديثه عن الخدمات الرقمية المتطورة التي أطلقتها المؤسسة من خلال البطاقة الذهبية، قال دحماني إن الموزعات الآلية المنتشرة عبر مختلف المكاتب البريدية، عرفت خلال سنة 2017 أزيد من 74 مليون عملية سحب بقيمة 347 مليار دينار.

فيما تم سحب 41 مليار دينار خلال شهر رمضان المنصرم، كاشفا عن مشروع لاقتناء أزيد من ألف موزع آلي جديد سيتم توزيعها على مختلف المكاتب قريبا.

كما تم، أول أمس، إطلاق خدمة دفع فاتورة التأمين عبر الخط، بالإضافة إلى فواتير تعبئة الرصيد بالنسبة لمتعاملي الهاتف النقال، وتعمل الشركة حاليا على تفعيل هذه الخدمة من خلال المنصة النقدية، التي هي قيد الخدمة.

وتتوفر مؤسسة بريد الجزائر على أكثر من 25 ألف عامل يسهرون على خدمة أزيد من 22 مليون زبون من خلال القيام بـ2.8 مليون معاملة يوميا عبر 21 ألفا و500 محطة تقدم الخدمات البريدية والمالية عبر شبكة منتشرة في كافة أرجاء الوطن.