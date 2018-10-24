مكاتب خدمات غير قانونية تنافس وكالات سفر وسياحة

أكدت النقابة الوطنية للوكالات السياحية في اجتماع لها بفندق تيمقاد بوهران أنه يتعين على الحكومة الجزائرية والوزارة الوصية الاعتراف بالنقابة.

وبدورها في الحرص على هوية الوكالات السياحية والرفع من مستواها من خلال تحسين الخدمات وترقية القطاع بما يخدم اقتصاد البلاد.

حيث أشار توفيق ميدون رئيس نقابة وكالات السياحة والسفر لولايات الغرب إلى الفوضى الحاصلة.

أمام انتشار متطفلين ومنافسين غير قانونيين لمكاتب الخدمات المتعددة الذين صاروا ينشطون دون إستفادتهم من الاعتماد في خدمات حجز الفنادق.

تذاكر السفر وحتى مواعيد التأشيرات وهو الأمر الذي يتطلب من الجهات الوصية التدخل.

بأسلوب الردع اتجاه هذه الممارسات الفوضوية التي تسيء لوكالات السفر وقطاع السياحة على حد السواء.