«مكاش» دفتر شروط جديد لتأطير موسم الحج واعتماد 44 وكالة «قديمة»!

مجلس إدارة الديوان الوطني للحج والعمرة قرر الاستغناء عنه لأول مرة

أصحاب الوكالات المعنية سيتنقلون مع الوفد الوزاري منتصف ديسمبر لتأجير العمائر

قرر مجلس إدارة الديوان الوطني للحج والعمرة، الاستغناء لأول مرة عن دفتر شروط تنظيم موسم الحج لسنة 2019، وتجديد الترخيص للوكالات السياحية المؤطرة لحجاج الموسم الماضي، منها 42 وكالة خاصة واثنين عموميتين.

وكشف مصدر موثوق لـ«النهار»، أن المجلس الوزاري المشترك الأخير قد وافق على إعادة تجديد الثقة في الوكالات التي أطرت الحجاج الموسم الماضي، وذلك بعد النتائج الإيجابية التي حققتها، حيث لم تسجل الكثير من الشكاوى بسبب احترامها لما جاء في دفتر الشروط.

وحسب ذات المصدر، فإن اللجنة القطاعية ستقوم بدراسة فقط بعض الاختلالات المسجلة خلال الموسم الماضي، وإخطار الوكالات السياحية المعنية من أجل تدارك هذه الأخطاء وعدم تسجيلها في الموسم القادم.

كما أضاف المصدر ذاته، أن الوكالات السياحية المعنية ستتنقل منتصف الشهر الداخل مع الوفد الوزاري لاختيار العمائر والتعاقد مع المتعاملين السعوديين حول مختلف الخدمات.

واختار مجلس إدارة الديوان الوطني للحج والعمرة المتمثل في لجنة متعددة القطاعات، بعد إطلاق دفتر الشروط الموسم الماضي 44 وكالة سياحية لتنظيم موسم الحج القادم، منها 42 وكالة خاصة واثنتين عموميتين هما سياحة وأسفار الجزائر والديوان الوطني للسياحة والأسفار.

ومن المنتظر أن يفصح الديوان الوطني للحج والعمرة عن أسماء الوكالات السياحية الـ44 التي ستشارك في تأطير الحجاج هذا الموسم، وذلك بعد موافقة وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، على أشغال عمل اللجنة الوزارية المشتركة التي أشرفت على دراسة ملفات الوكالات المعنية الساعات القليلة القادمة، حيث تشكلت اللجنة من قطاعات المالية والخارجية والسياحة والشؤون الدينية والنقل والديوان الوطني للحج والعمرة.

وتضمن دفتر شروط الحج للموسم الماضي 26 مادة مطابقة للمواسم السابقة من دون أية تغييرات كثيرة، والتي تعلقت معظمها بالمعايير المتعلقة بتقييم لجنة المتابعة لنشاط الحج والعمرة لوكالات السياحة والأسفار عن طريق دراسة ملفاتهم وترتيبها، حيث تؤخذ خلالها بعين الاعتبار محاضر تقييم وتنقيط لجنة المتابعة، أما بالنسبة للوكالات التي لم تشارك في عملية الحج تقيم في نشاط العمرة.

كما أخذ بعين الاعتبار في عملية اختيار الوكالات المعنية بالحج عدد المعتمرين الذين تم التكفل بهم خلال موسم 2017، والحصائل المالية في النشاط السياحي وعدد المستخدمين الدائمين والخبرة في النشاط العام، حيث يؤخذ بعين الاعتبار تاريخ بداية النشاط المذكور في السجل التجاري والخبرة في تنظيم عملية العمرة خلال خمس سنوات الأخيرة والخبرة في تنظيم عملية الحج.