مكافآة مالية للرياضيين الجزائرين المتوّجين في الألعاب الإفريقية

إستفاد الرياضيون الجزائريون المتوجون بميداليات، في الطبعة الـ12، من الألعاب الإفريقية، التي اختتمت فعاليلتها السبت الماضي بالمغرب، من مكافآة مالية.

وأقامت وزارة الشباب والرياضة، أمس الثلاثاء، حفل تكريم، على شرف ممثلي الجزائر في الطبعة الأخيرة للألعاب الإفريقية 2019.

وتحصل الرياضيون الجزائريون، المتوجون بميدالية في هذه الألعاب، على مكافآة مالية تراوحت بين 25 و50 مليون سنتيم، حسب معدن الميدالية التي توجوا بها.

يذكر أن الجزائر احتلت المركز الرابع، في الألعاب الإفريقية 2019، برصيد 125 ميدالية، منها 33 ذهبية، 32 فضية، و60 ميدالية برونزية.