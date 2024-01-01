مكافآت تحفيزية للناجحين في البكالوريا والماجستير

من الآن فصاعدا، سيحصل الطلاب في البرتغال الذين أكملوا درجتي البكالوريوس والماجستير ويعيشون في البلاد. على مكافأة على الراتب من أجل تعزيز مؤهلاتهم، بما في ذلك المقيمين الأجانب. ستستمر هذه المكافأة لنفس عدد سنوات الدورات الدراسية المعنية.

علاوة على ذلك، يمكن أيضًا لأولئك الذين حصلوا على شهاداتهم الأكاديمية قبل عام 2023. الاستفادة من التغييرات الجديدة. طالما أن عدد السنوات المنقضية لا يتجاوز مدة درجة البكالوريوس أو الماجستير.

“وفقًا للشهادة، تنطبق القسط على جميع دافعي الضرائب المقيمين على الأراضي الوطنية، حتى سن 35 عامًا. والذين حصلوا على درجة البكالوريوس و/أو الماجستير في مؤسسات التعليم العالي الوطنية (العامة أو الخاصة). في أعوام 2023 و التالية (التقدم أيضًا إلى نفس الدرجات الأكاديمية التي تم الحصول عليها في الخارج. طالما أنها معترف بها في البرتغال).” حكومة البرتغال.

تؤكد الحكومة أن الدعم مخصص خصيصًا لأولئك الذين يندرجون ضمن الفئة أ (العمل التابع) والفئة ب (العاملين لحسابهم الخاص). مع الضرائب المنظمة وكذلك حالات الضمان الاجتماعي.

يحق للخريجين وحاملي درجة الماجستير الذين يستوفون الشروط المطلوبة الحصول على مكافأة راتب سنوية بقيمة 697 يورو. عن كل سنة من درجة البكالوريوس و1500 يورو عن كل سنة من درجة الماجستير.

“ويجوز أيضًا المطالبة بقسط الراتب لشباب الخريجين والماجستير الذين حصلوا على الدرجة العلمية قبل عام 2023. طالما أن عدد السنوات التالية لمنح الدرجة العلمية أقل من عدد سنوات الدورة الدراسية”.