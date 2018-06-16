مكافأة مالية لحل لغز جريمة قتل عمرها 27 سنة  

عرض محقّقون في وزارة العدل بكاليفورنيا،مكافأة قدرها 50 ألف دولار لمن يحل لغز مقتل محققة وأسرتها في عام 1991.

وهي قضية ظلت تمثل تحديا كبيرا لعدة سنوات لكثير من المحققين، ونظرا لما حدث من تطور في تقنيات الحمض النووي والطب الشرعي.

جعل المحققون القضائيون يفكرون في إعادة فتح تحقيق أملا في الحصول عادة أدلة جديدة.

وقال مدعي كاليفورنيا العام، زافيير بيسيرا، وقائد شرطة سكرامنتو، دانييل هان، خلال الإعلان عن حدوث تقدم جديد في حل لغز مقتل.

الضحية مارسي جاكوبز وزوجها وابنتها إنهما يأملان في أن يتقدم شهود جدد.

وتم جمع أدلة الحمض النووي (دي.إن.إيه) من مسرح الجريمة في منزل المجنى عليها جاكوبز في سكرامنتو.

وكانت مارسي جاكوبز موظفة عمرها 31 عاما، بقسم خدمات الموظفين بوزارة العدل بولاية كاليفورنيا.

وكانت تحضر فصولا مسائية، لكي تصبح محققة في مسرح الجرائم، عندما عثر عليها مقتولة في منزلها.

يوم 14 جانفي 1991 هي وزوجها مايكل (33 سنة) وابنتها جيني9 أعوام .

وساورالمحققون منذ فترة طويلة اعتقاد بأن جريمة القتل هذه نفذها أكثر من مشتبه به جاؤوا إلى المنزل بحثا عن أشياء ثمينة.