مكافأة مالية معتبرة للاعبي أوغندا قبل مواجهة الخضر

تحصّل لاعبو منتخب أوغندا، على مكافئة مالية معتبرة، قبل المواجهة المرتقبة غدا الاثنين، أمام المنتخب الوطني الجزائري، في الجولة 4 من تصفيات كأس العالم 2024.

وكشفت الاتحادية الأوغندية لكرة القدم، بأن رئيسها ماغوغو مويس حاسيم. وزّع على اللاعبين أمس السبت، ما قيمته 50 مليون شلن أوغندي، ما يعادل قرابة 13 ألف أورو.

وأفاد ذات المصدر، بأن القيمة المقدمة إلى تشكيلة المنتخب. جاءت تجسيدا للوعود التي قدمها رئيس الاتحاد الأوغندي، إلى اللاعبين مقابل الفوز على بوتسوانا، في الجولة 3.

مشيرة إلى أن ماغوغو، هنأ اللاعبين على الفوز الثمين، وشكرهم على روحهم القتالية والمستوى الكبير الذي قدموه طيلة اللقاء. والذي أثمر بانتصار أسعد الشعب الأونغولي وجعله فخورا بمنتخبه.

كما تمنى المسؤول الأول على الكرة الأوغندية، حظا موفقا للاعبي منتخب بلاده، في اللقاء المرتقب أمام الخضر، بعدما قرر صرف منحة الفوز على بوتسوانا. بهدف تحفيز اللاعبين على تحقيق انتصار جديد غدا.