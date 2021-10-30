مكافحة الإجرام والأعمال الهدامة.. هذه مهام مصلحة sclco التابعة للشرطة

إستحدثت المديرية العامة للأمن الوطني، مصلحة مركزية لمكافحة الجريمة المنظمة. والتي سيكون مقرها بالسحاولة في الجزائر العاصمة.

وستتولى هذه المصلحة المركزية مهمة مباشرة التحريات في قضايا الإجرام المنظم والإرهاب والأعمال الهدامة بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين. وستتولى مهمة مكافحة الإجرام الإقتصادي والمالي، إلى جانب باقي المصالح المتخصصة الوطنية الأخرى. على غرار الديوان المركزي لقمع الفساد والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا خلية الإستعلام المالي.

كما تعتبر هذه المصلحة المركزية في مجال تخصصها الجهة الرئيسية التي يتم التعامل معها لمركز التحري مع الأقطاب الجزائية المتخصصة. وتعزيز التعاون على المستوى الدولي.

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