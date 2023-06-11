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مكافحة التزوير والنظام التعويضي للموظفين بالجنوب على طاولة مجلس الوزراء

بقلم ع.ع
مكافحة التزوير والنظام التعويضي للموظفين بالجنوب على طاولة مجلس الوزراء
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ترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء.

الإجتماع يتناول مشروعي قاوننين يتضمن الاول قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث. ويتعلق الثاني بقانون الاجراءات المدنية والإدارية. بالإضافة إلى عروض منها: محاور مشروع قانون إطار لمكافحة التزوير واستعمال المزور. إضافة إلى البرنامج التكميلي لولاية الجلفة، وإعادة تثمين النظام التعويضي للموظفين العاملين في ولايات الجنوب.

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