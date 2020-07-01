مكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر في إجتماع الحكومة

خصص إجتماع الحكومة اليوم برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد عبر تقنیة التحاضر عن بعد لدراسة مشروع مرسوم تنفیذي يتعلق بقطاع الفلاحة والتنمیة الريفیة.

ووفق بيان الوزارة الأولى تم تقديم عرضین، الأول يتعلق برقمنة قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

بينما العرض الثاني حول التزويد بالماء الشروب والتدابیر التي اتخذتھا وزارة الموارد المائیة تحسبًا لموسم الصیف.

كما يتعلق مشروع المرسوم التنفیذي الذي عرضه وزير الفلاحة والتنمیة الريفیة بإنشاء ھیئة لتنسیق مكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر.

وخلال الإجتماع تم المصادقة على مشروع الـمرسوم التنفیذي الـمتعلق بإنشاء ھیئة لتنسیق إعادة بعث السد الأخضر ومكافحة التصحر.

والهدف منه إعادة بعث وتأھیل السد الأخضر، فضلاً عن إنشاء آلیة دائمة تُكلف بإعداد وتنفیذ ومراقبة ھذه العملیة.

من جهة أخرى استمعت الحكومة إلى عرض وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة حول رقمنة القطاع.

وأضاف البیان “إن الرقمنة الجارية لقطاع التضامن والأسرة وقضايا المرأة ھي أحد الأعمال الاستراتیجیة للحكومة الھادفة إلى تحسین أداء المرفق العام.

وذلك من خلال إنشاء نماذج جديدة للعمل تقوم على الاستخدام الأمثل للتكنولوجیات الجديدة، من أجل إحصاء الفئات الھشة من المجتمع.

وكذا السھر على ضمان حقوقھا، في إطار ظروف مرضیة للتسییر الإداري والـمالي.”