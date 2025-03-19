مكافحة الجراد وإطلاق الجيل الخامس للهاتف النقال على طاولة الوزير الأول

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء إجتماعا للحكومة، خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يحدد القواعد العامة. المتعلقة بالخدمات والمعاملات الإلكترونية و بالتعريفة الإلكترونية.

وهو المشروع الذي يهدف إلى تحسين الإطار القانوني الخاص بالتصديق الإلكتروني بشكل يسمح بإرساء بيئة رقمية موثوقة. تضمن الاستخدام المؤمن للخدمات الرقمية وتعزيز السيادة الرقمية الوطنية.

من جهة أخرى، إستمعت الحكومة إلى عرض حول التحضير لمشروع إطلاق الجيل الخامس لشبكات الإتصال للهاتف النقال. باعتبارها رافدا مهما للتنمية الإقتصادية والصناعية في الجزائر وتحسين الوصول إلى الخدمات العمومية الرقمية. فضلا عن المساهمة في تجسيد التحول الرقمي.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول تقييم مدى تنفيذ المخطط الوطني للشباب (2020-2024) والتحديات التي واجهته. وكذا آفاق إعداد المخطط الوطني الجديد للشباب للفترة 2025-2029. في إطار مقاربة تشاركية ومتعددة القطاعات تهدف لترقية السياسة العمومية الموجهة للشباب، تنفيذا لتوجيهات لرئيس الجمهورية.

وفي إطار متابعة تنفيذ إلتزامات رئيس الجمهورية المتعلقة بإنشاء مستشفيات استعجالية وتحسين هياكل إاستقبال الحالات الاستعجالية. إستمعت الحكومة إلى عرض حول إعادة تنظيم مصالح الاستعجالات. يهدف إلى تحسين نوعية الخدمات الصحية اللازمة وضمان التكفل بالمرضى في أحسن الظروف. كما وقفت الحكومة على مدى تقدم إنجاز وتجهيز مختلف الهياكل الصحية النوعية التي تم إقرارها لتوسيع التغطية الصحية النوعية في البلاد.

كما أنه وفي إطار متابعة مكافحة الجراد، استمعت الحكومة إلى عرض حول وضعية انتشار الجراد في بعض المناطق الحدودية جنوب البلاد. والتدابير المتخذة لتفعيل جهاز الوقاية من هذه الظاهرة ومكافحتها بسرعة وفعالية. من خلال تجنيد كافة القطاعات المعنية بالتعاون مع دول الجوار المعنية.

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