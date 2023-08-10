إعــــلانات
أخبار الجزائر

مكافحة الحرائق: جديد مهبط الطائرات العمودية بقالمة

بقلم نادية بن طاهر
مكافحة الحرائق: جديد مهبط الطائرات العمودية بقالمة
  • 135
  • 0

قامت صباح اليوم الخميس والي ولاية اقالمة حورية عقون، بمعية الأمين العام للولاية، بزيارة ميدانية للوقوف على التشطيب النهائي لورشة إنجاز مهبط للطائرات العمودية ببلدية عين بن بيضاء.

ويأتي هذا المشروع، حسب بيان لمصالح الولاية، تنفيذا لإستراتيجية الوقاية من مكافحة الحرائق.

وقدمت الوالي توجيهات للانتهاء من الروتوشات المتبقية في اليومين القادمين. كما قررت مباشرة عمليات التجارب من قبل فرق الطيارين ابتداء من يوم الأحد المقبل.

هذا وحضر الزيارة، مدير الأشغال العمومية، ومحافظ الغابات، ومدير المصالح الفلاحية، مدير أملاك الدولة، ومقاولة الإنجاز.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/pTejH
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر