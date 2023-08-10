مكافحة الحرائق: جديد مهبط الطائرات العمودية بقالمة

قامت صباح اليوم الخميس والي ولاية اقالمة حورية عقون، بمعية الأمين العام للولاية، بزيارة ميدانية للوقوف على التشطيب النهائي لورشة إنجاز مهبط للطائرات العمودية ببلدية عين بن بيضاء.

ويأتي هذا المشروع، حسب بيان لمصالح الولاية، تنفيذا لإستراتيجية الوقاية من مكافحة الحرائق.

وقدمت الوالي توجيهات للانتهاء من الروتوشات المتبقية في اليومين القادمين. كما قررت مباشرة عمليات التجارب من قبل فرق الطيارين ابتداء من يوم الأحد المقبل.

هذا وحضر الزيارة، مدير الأشغال العمومية، ومحافظ الغابات، ومدير المصالح الفلاحية، مدير أملاك الدولة، ومقاولة الإنجاز.